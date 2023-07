Vild rekord til Taylor Swift-koncert: Som et jordskælv

Taylor Swift-fansene var så ellevilde under weekendens koncert, at der blev målt seismisk aktivitet svarende til et jordskælv

Den 33-årige verdensstjerne Taylor Swift er om nogen garant for store overskrifter for tiden.

Forleden vurderede den amerikanske centralbank, at popstjernens stort anlagte turné 'The Eras Tour' har haft en positiv effekt på økonomien.

Derefter var hun centrum for en stor overskrift, da hun blev den første kvinde i verdenshistorien, som har hele fire album på den amerikanske US Top 10 samtidig.

Og nu skaber hun altså overskrifter igen.

Den amerikanske verdensstjerne er for tiden i fuld gang med sin ekstravagante 'The Eras Tour'-karavane.

I den forbindelse optrådte sangerinden i sidste weekend på stadionet Lumen Field i den amerikanske by Seattle - og her skulle der tilsyneladende have været rigtig godt gang i den!

I hvert fald registrerede den amerikanske seismolog Caplan-Auerbach seismisk aktivitet svarende til et jordskælv med en styrke på 2,3 under weekendens koncerter.

Det skriver CNN.

Episoden har fået kaldenavnet 'The Swift Quake', som oversat betyder noget i retning af 'Swift-skælvet'.

Der var så meget gang i sangerinden seneste koncert, at den blev målt seismisk aktivtet svarende til et jordskælv. Foto: George Walker/Ritzau Scanpix

Slår rekord

'Swift-jordskælvet' bliver sammenlignet med en anden episode, hvor der blev registreret seismisk aktivitet på samme stadion.

Da fans af det amerikanske fodboldhold Seattle Seahawks tilbage i 2011 brød ud i jubel efter en imponerende touchdown af Marshawn "Beast Mode" Lynch, blev der nemlig også registreret seismisk aktivitet tilsvarende et jordskælv.

Her blev jubelbrølet med kaldenavnet 'Beast-skælvet' registreret med en styrke på 2,0 - altså 0,3 mindre end målingen ved Taylor Swift-koncerten.

Taylor Swift gav efterfølgende i et opslag på Instagram da også udtryk for, at hun var yderst imponeret over engagementet fra sine fans.

- Det var virkelig en af ​​mine yndlings-weekender nogensinde, skrev hun blandt andet.