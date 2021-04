Vild tatovering: Ryggen fuld af 'rumvæsen-ar'

Den canadiske sangerinde Grimes har en tendens til at gøre ting lidt vildere end andre.

Det kom blandt andet til udtryk, da hun og kæresten, Tesla-milliadæren Elon Musk, navngav deres første fælles barn i maj sidste år. Sønnen fik nemlig navnet 'X Æ A-Xii'.

Eller da Grimes satte en procentdel af sin sjæl til salg i form af et kunstværk.

Nu viser den 33-årige sangerinde et billede af sin nyligt tatoverede ryg på sin Instagram-konto.

Ryggen er fyldt med 'rumvæsen-ar', skriver hun. Det kommer til udtryk på den måde, at hun over hele ryggen er blevet tatoveret med tynde streger af hvid blæk.

Gør ondt

Grimes, som har det borgerlige navn Claire Elise Boucher, har delt et billede af sin ryg med den nye tatovering. Og netop fordi den store tatovering er helt ny, så har den endnu ikke det helt rigtige udtryk. Grimes skriver til billedet:

'Jeg har et ikke godt billede, fordi det gør for ondt og jeg har brug for at sove. Det vil være rødt i nogle uger endnu, men det bliver til smukke rumvæsen-ar',

Tidligere har Grimes fortalt, at hun ønsker at flytte til planeten Mars og lave en koloni med resten af familien. Det ligger ikke så fjernt fra, hvad Elon Musk har gang i med et af sine firmaer, nemlig SpaceX.

Elon Musk har været ude at sige, at han kan sende folk ud i rummet. Missionen er blevet døbt ’dearMoon’ og har til formål at vise, at SpaceX’s rumfartøj Starship er i stand til at transportere en besætning samt en last på 100 tons rundt om Månen på omkring 6 dage.