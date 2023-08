Vild udmelding: Forsvarer skandaleramt stjerne

Den seneste tid har ikke været sjov for sangeren Lizzo.

For to uger siden blev Lizzo af tre af sine tidligere dansere anklaget for at udskamme dansernes kroppe, opføre sig seksuelt upassende og skabe et fjendtligt arbejdsmiljø.

En af de mere konkrete beskyldninger går på, at Lizzo skulle have udskammet og fyret en af danserne på baggrund af hendes vægt.

Et par dage senere brød sangeren så tavsheden i et langt opslag på Instagram, hvor hun pure afviser alle beskyldningerne.

Og nu får Lizzo så også et rygstød fra en uventet kant.

Ingen ringere end kollegaen Beyoncé har nemlig udtalt sin støtte til sangeren under sin nylige koncert i atlanta.

- Lizzo, jeg elsker dig!, lød det fra scenen.

Havde droppet hyldest

Tidligere troede fans ellers, at Beyoncé havde taget afstand fra Lizzo, efter beskyldningerne mod hende var kommet frem.

Normalt nævner Beyonce nemlig en række navne på 'influentielle og ikoniske' sorte kvindelige artister, herunder Lizzo, når hun spiller sangen 'You won't break my soul' på sin 'Renaissance'-verdensturne.

Men under Beyonces optræden, kun få timer efter nyheden om Lizzo-anklagerne kom ud, var Lizzo's navn altså blevet pillet ud af optrædenen.

Men nu lader piben til at have fået en anden lyd.