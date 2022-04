Vild udmelding: Tjener 50 millioner dollars på Onlyfans

Du har måske set hende fra år tilbage, hvor hun gik viralt efter sin medvirken i talkshowet 'Dr. Phil' med klippet 'Cash me outside'.

Det gjorde Bhad Bhabie meget kendt på de sociale medier, og det var til hendes store fordel, da hun i 2021 valgte at oprette sig på Onlyfans, hvor hun tidligere har fortalt, at hun tjente intet mindre end én million dollars på sine første seks timer på abonnementstjenesten.

Nu er hun endnu engang i medierne søgelys, efter hun har meldt ud, at hun har tjent svimlende 50 millioner dollars på sitet, skriver blandt andre Page Six.

Det er ikke alle, der tror på udmeldingen om, at hun har formået at tjene så meget, og derfor postede hun mandag et screenshot af sine kvitteringer for at bevise sin enorme indtjening.

Håner tvivlere

Til billederne skriver hun 'Græd over det, kælling', og håner de folk, som ikke tror på hende.

Kvitteringerne viser, at den højrøstede Onlyfans-model har tjent næsten 53 millioner dollars i bruttofortjeneste, mens hendes nettofortjeneste lander tæt på 42 millioner dollars svarende til 294.490.980 kroner.

Onlyfans har ikke kommenteret Bhad Bhabies påstand om den vilde indtjening offentligt.

En ting er dog sikkert. Hun mangler ikke penge. I 2022 købte hun et palæ i Florida for 6,1 millioner dollars svarende til 42.763.440 kroner.

Samtidig ejer hun et stort hus i samme kvarter med en værdi på 3,67 millioner dollars svarende til 25.718.295 kroner.

Efter din deltagelse i talkshowet 'Dr. Phil' har Bhad Bhabie også forsøgte sig som rapper for pladeselskabet Atlantic Records.

Her udgav hun nummeret 'Gucci Flip Flops'.

Derudover har hun tjent millioner på sponsoraftaler med blandt andet 'Fashion Nova' og 'CopyCat Beauty'.