Vild udmelding: Tog stoffer som 11-årig

Johnny Depp fortæller i retten, at han som 15-årig havde prøvet alle stoffer, der var mulige at tage

Hele verdens øjne er i disse dage rettet mod Hollywood-stjernen Johnny Depp og hans ekskone, skuespiller Amber Heard, der gensidigt har sagsøgt hinanden for gigantiske millionbeløb, og tirsdag var det Johnny Depps tur til at indtage vidneskranken.

Her skulle han give sin forklaring på, hvorfor han mener, der var tale om bagvaskelse, da Heard tilbage i 2018 skrev i et læserbrev, at hun havde været udsat for hustruvold. En udtalelse, der ifølge Depp har været med til at smadre hans karriere.

I vidneforklaringen kom det frem, at Depp, siden han var ganske ung, har haft et massivt forbrug af både stoffer og alkohol.

Johnny Depp indtog tirsdag retslokalet i Virginia iført solbriller. Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

- Det går helt tilbage til min barndom, hvor jeg skulle hente nervepiller til min mor. Og efter et par år begynder man selv at tænke over, hvad de piller gør, sagde Depp og fortsatte:

- Så da jeg var elleve år gammel, havde jeg på et tidspunkt brug for at blive rolig. Og derfor tog jeg en af min mors piller. For at slippe for virkeligheden. Det var begyndelsen, da jeg opdagede, at stoffer kunne gøre en mere rolig. Jeg vidste ikke bedre.

Løgn og latin

Siden har Depp efter eget udsagn prøvet alle tænkelige stoffer for at slippe væk fra den barndom, han selv har beskrevet som traumatisk. Alligevel, påstår han, er det løgn, når Amber Heard flere gange har portrætteret ham som misbruger.

- De udtalelser, Amber er kommet med om mit stof- og alkoholforbrug, er falske. Jeg tror, jeg var er let mål for hende. Hun kendte mine hemmeligheder, sagde han fra vidneskranken.

I det hele taget vaklede den 58-årige 'Pirates of the Caribbean'-stjerne ikke i sin påstand om, at Amber Heards udsagn i det hele taget er løgn og latin.

Amber Heard har endnu ikke afgivet sin vidneforklaring. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg har aldrig slået Amber eller nogen anden kvinde nogensinde, sagde Depp og understregede, at han ikke kun går gennem retssagen for sig selv:

- Det er virkelig mærkeligt, at man den ene dag er Askepot og den næste dag Quasimodo. Det har jeg ikke fortjent, og det har min familie og dem, jeg holder af, heller ikke. De skal ikke tro, at jeg har løjet over for dem eller været falsk. Sandheden er det eneste, jeg er interesseret i. Jeg er besat af sandheden.

Amber Heard har endnu ikke afgivet forklaring for retten.

Johnny Depps vidneforklaring fortsætter natten til onsdag dansk tid. Ekstra Bladet følger sagen.