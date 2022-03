Vild udmelding: Vil åbne hjemmet for flygtninge

Benedict Cumberbatch har i sinde at byde ukrainske flygtninge inden for i sit hjem

Den britiske skuespiller Benedict Cumberbatch er dybt berørt af krigen i Ukraine, og det har fået ham til at skride til handling.

Det fortæller han ifølge Sky News på den røde løber forud for uddelingen af Bafta-prisen i London søndag eftermiddag.

Den 45-årige britiske stjerne, der nok er bedst kendt for rollen som detektiven Sherlock Holmes i miniserien 'Sherlock', har nemlig i sinde at melde sig til at huse ukrainske flygtninge i sit private hjem.

- Vi har brødre og søstre, der lider. Det er meget chokerende at være europæer to og en halv times flyvetur fra Ukraine. Det hænger over os, siger han ifølge mediet og fortsætter:

- Alle må gøre, hvad de kan. I dag har de meddelt i nyhederne, at et rekordhøjt antal mennesker har meldt sig frivilligt til at tage folk ind i deres hjem, og det håber jeg, at jeg kan blive en del af.

Benedict Cumberbatch er til aftenens prisuddeling nomineret i kategorien bedste mandlige skuespiller for sin rolle i Netflix-filmen 'The Power of the Dog'.