Vild udvikling

Engang var de dødsfjender, men tingene har det med at tage en uventet drejning i 'Tiger King'-universet.

Derfor er Jeff Lowe og Joe Exotic simpelthen blevet allierede i kampen mod Carole Baskin forud for premieren på 'Tiger King 2', der rammer Netflix onsdag.

Som fans af det vanvittige Zoo-univers vil vide, var det Jeff Lowe, der overtog Joe Exotics dyrepark med planen om at flytte den til en ny lokation. Men så kom FBI og konfiskerede dyrene.

I et interview med TMZ røber Jeff Lowe, og han er godt i gang med at få sine dyr tilbage. Ifølge Lowe, der blev anklaget for at mishandle sine dyr og ikke have papirarbejdet i orden, skyldes FBI’s undersøgelse, at de var blevet fyldt med nonsens skabt af ingen ringere end Joe Exotics anden dødsfjende Carole Baskin.

Og heri opstod det uventede makkerskab.

Opdigtede beviser

Ifølge Lowe er sagen mod ham ved at blive lukket, så han kan få sine dyr tilbage, og sammen med hustruen Lauren er han i stedet klar med sit eget søgsmål rettet mod Carole Baskin, PETA og andre, som han mener stod bag, at hans dyr blev taget fra ham. Og hans advokat er såmænd Joe Exotics advokat.

- Det er korruption hos dem, der leder landet. I 'Tiger King' så du Joe Exotics beskikkede advokat, og du så regeringens anklager, der sagde hvert deres. I midten af det er sandheden om, hvordan man samlede og opdigtede mange af beviserne mod Joe – og med vores hjælp.

Jeff Lowe hævder, at han er gået sammen med Joe Exotics advokat mod Carole Baskin. Foto: Netflix

Afleveret til advokat

Ifølge Jeff Lowe har han og fruen optaget mange af de samtaler, de havde med myndighederne, hvor beviserne mod Joe Exotic altså angiveligt skulle blive fabrikeret.

- De må ikke have troet, at båndene eksisterer, eller at vi ville bruge dem. Men vi har givet dem til Joes advokat mod en aftale om, at han ville hjælpe os med at få vores dyr tilbage og hjælpe os med at gå efter dem, der uberettiget er gået efter os.

Direkte adspurgt om han henviser til Carole Baskin, lyder svaret fra hustruen Lauren:

- Den onde, onde kvinde har uden tvivl del i det.

Carole Baskin har endnu ikke svaret på anklagerne imod hende, men hun har formentlig også rigeligt at se til. Hun har nemlig sagsøgt Netflix.