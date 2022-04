Vilde afsløringer: Afhængig af stoffer og alkohol

Model og skuespiller Ireland Baldwin, der er datter af skuespillerparret Alec Baldwin og Kim Basinger, mindes en tid, hvor hun 'ramte et totalt bristepunkt'.

Det afslører Baldwin, 26, i denne uges afsnit af 'Red Table Talk', hvor hun indrømmer, at hun 'selvmedicinerede sig med Xanax' og 'drak' en del. Det skriver People.

Den unge model forklarede, at hun havde haft alkoholisme og stofmisbrug tæt ind på livet på grund af sin familie, og på et tidspunkt kom hun så langt ud, at hun ikke kunne sove om natten uden at drikke alkohol og tage piller.

'Jeg havde isoleret mig fra alle mine rigtige venner og hele min familie. Jeg havde ingen kontrol over noget som helst i mit liv,' sagde hun og tilføjede:

'Jeg torturerede mig selv med mine spiseforstyrrelser'.

Ireland, som medvirker i interviewet sammen med sin mor Basinger, 68, i deres første fælles interview nogensinde, siger også, at hun ikke talte med sine forældre i et helt år.

'Jeg så dem her og der, men jeg skammede mig så meget over, hvad jeg var blevet, og hvordan jeg levede. Jeg blev bare denne anderledes person. Jeg var afmagret på alle måder; jeg var livløs,' fortæller hun.

Kendisdatterens afsløringer kommer syv år efter, at hun lod sig indlægge på et rehabiliteringscenter i Californien, som specialiserer sig i psykologiske lidelser og afhængighed som følge af følelsesmæssige traumer.

Ireland Baldwin ses her sammen med sin kusine Hailey Baldwin på den røde løber i 2015. Foto: Evan Agostini/Evan Agostini

Fri for spiseforstyrrelser

Ireland har ligeledes været meget åben omkring sine kampe mod bulimi og anoreksi, men kunne i 2020 fejre seks år uden spiseforstyrrelser.

Tidligere på måneden delte modellen et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun satte ord på, hvordan hun har håndteret sin kropsusikkerhed, efter hun nåede bristepunktet og ikke kunne tage mere.

'Jeg er blevet kaldt fed, grim, værdiløs og irrelevant af voksne på internettet, siden jeg var barn. Det er ikke noget nyt. Paparazzier har fulgt mig rundt uden grund og har taget billeder af min røv, appelsinhud, deller, dobbelthager, bryster og så videre,' skrev hun og fortsatte:

'Jeg har selvfølgelig mine dårlige dage. Men overordnet set elsker jeg min krop. Jeg elsker den måde, den bevæger sig på. Jeg elsker, hvordan jeg føler mig i den'.

I 2001 valgte Irelands forældre at blive skilt. Skilsmissen vakte pressens opmærksomhed, og under massiv mediebevågenhed valgte Alec Baldwin og Kim Basinger at dele forældremyndigheden over deres fælles datter Ireland.