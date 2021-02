Vilde beskyldninger efter Britney-dokumentar

Internettet koger over en ny dokumentar omhandlende Britney Spears.

I kølvandet på New York TImes dokumentaren 'Framing Britney Spears' bliver Britneys Spears' meget kendte ekskæreste Justin Timberlake beskyldt for at have skabt en karriere udelukkende på at 'slutshame' sin ekskæreste, efter de slog op tilbage i 2002.

Parret var sammen i tre år frem til 2002, men de gik efter sigende fra hinanden, fordi Britney Spears kiggede på andre fyre. Sådan har Justin Timberlake i hvert fald udlagt bruddet flere gange.

Utro?

I dokumentaren vises der klip af, hvordan en kvinde, som ligner Britney Spears, bliver afbildet i Timberlakes musikvideo 'Cry Me A River', som han udgav umiddelbart efter, at de to slog op.

Kvinden vises, når han synger ordene: 'Det var jo ikke, som om du kun talte til ham'.

Men på daværende tidspunkt var en af Britney Spears' varemærker, at hun havde beholdt sin uskyld. Derfor var det et hak i lakken på popprinsessen.

Sådan så parret ud, dengang de datede. Begge har fået børn med senere kærester. Foto: Ritzau Scanpix

Slutshamer

Fans er nu gået til tasterne for at bakke op om den kendte sangerinde, hvor de beskylder Justin Timberlake for at have bygget sin succesfulde karriere på at 'slutshame' Britney.

En af de meget sure fans skriver: 'Jeg ser 'Framing Britney Spears', og jeg sagde det for 20 år siden, og nu siger jeg det igen ... Justin Timberlake er skrald. Uheldigvis er han en hvid, hetro mand, som fortsat vil få billiget sit pis,' lyder det blandt andet.

En anden skriver ligeledes i negative vendinger:

'Ser denne Britney-dokumentar, og JA, i 2021 anerkender vi, at Justin Timberlake lancerede sin karriere på at 'slutshame' Britney. Han har fuldstændig kapitaliseret deres private forhold. Røvhul.'

Det er ikke til at sige, hvad der er op og ned i det forhold, som forliste for små 20 år siden. Men Britney-fans bakkede troligt sangerinden op.

Dokumentaren handler også om sangerindens liv efter hendes meget kendte sammenbrud i 2008, hvor hendes far, Jamie Spears, fik den fulde myndighed over popikonet, og starten på folkebevægelsen #FreeBritney fandt sted, hvor fans ønskede, at Britney Spears' far skulle slippe styringen af sin datter.