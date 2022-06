Vilde beskyldninger: Sagsøges af kærestens ekskone

'Real Housewives of Atlanta'-stjernen NeNe Leakes' nye forhold kan blive en sag for retten

NeNe Leakes skal i i retten, hvis det står til Malomine Tehmeh-Sioh.

'Real Housewives of Atlanta'-stjernen er nemlig blevet sagsøgt, fordi Tehmeh-Sioh mener, at hun har haft en affære med Nyonisela Sioh, mens de to var gift. Og at den affære var årsagen til parrets skilsmisse.

Det skriver flere medier, heriblandt TMZ og Page Six.

Leakes og Sioh blev kædet sammen i slutningen af sidste år, hvor realitystjernen ifølge Malomine Tehmeh-Sioh delte billeder af de to sammen 15. december. På daværende tidspunkt var han ikke blevet skilt fra ekskonen. Det skete - ifølge hende - først to dage senere, 17. december.

Op til skilsmissen mellem Malomine Tehmeh-Sioh og Nyonisela Sioh havde de et godt ægteskab og et aktivt sexliv, påstår hun i retsdokumenterne, men da han fandt sammen med NeNe Leakes, faldt forholdet fra hinanden.

I en periode løj han gentagne gange for hende om, hvor han befandt sig.

Malomine Tehmeh-Sioh føler sig forrådt og ydmyget, da hun så billederne og opdagede affæren, og hun vil derfor have en erstatning på 100.000 dollars - 696.000 kroner - fra realitystjernen.

Ifølge TMZ er North Carolina en af de stater, hvor det er muligt at sagsøge den person, som ens mand eller hustru har en affære med.

Ingen af parterne har kommenteret sagen over for medierne.

Malomine Tehmeh-Sioh og Nyonisela Sioh blev gift i 2016. De har en 11-årig søn sammen.