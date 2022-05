Vilde Ferrari-rygter

De seneste uger har der floreret hårdnakkede rygter om, at superstjernerne Kim Kardashian og Justin Bieber af forskellige årsager er blevet totalt blacklistet af den italienske bilproducent Ferrari, så de ikke må købe eller køre i en Ferrari.

Flere har undret sig over, hvordan et sådant forbud og indgreb i den almindelige personlige frihed skulle kunne håndhæves, og hvorfor det i det hele taget ville blive iværksat.

Nu har Ferrari i en kort kommentar til den spanske avis Marca, forklaret hvordan tingene hænger sammen.

Det viser sig, at den amerikanske reality-stjerne og den canadiske sanger ikke er blevet bandlyst fra at købe eller køre Ferrari.

Dog er der tale om, at de ikke kan komme i betragtning som medlemmer af den eksklusive klub af superrige bilentusiaster, der får tilbudt at købe sjældne 'Limited Edition'-udgaver.

'Ferrari forbeholder sig retten til at udvælge (kunder) til special editions, lyder det kort og godt fra Ferrari ifølge Marca.

Kendisser, der ikke er inde i varmen hos Ferrari, må 'nøjes' med standardmodellerne. Foto: Miriam Dalsgaard

I Justin Biebers tilfælde skyldes den delvise bandlysning angiveligt, at han har kørt hasarderet i sin Ferrari, samt at han har modificeret den i strid med Ferraris retningslinjer.

Hvad Kim Kardashian har gjort for at havne i Ferraris søgelys, er lidt mere uklart.

Flere medier spekulerer i, at det er hendes vane med totalt at redesigne sine køretøjer, der har gjort den ærekære bilproducent nervøse på forhånd.

Bieber og Kardashian er for øvrigt ikke de første kendisser til at få Ferrari til at se rødt.

Tidligere er samme skæbne angiveligt overgået bokseren Floyd Mayweather, rapperen 50 cent og skuespilleren Nicolas Cage.