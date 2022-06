Vilde restriktioner: Nu er det helt slut med det

Ghislane Maxwell må ikke have kontakt med personer under 18 år, efter hun har afsonet sin dom på 20 års fængsel

Tirsdag blev den 60-årige jetsetter Ghislane Maxwell idømt 20 års fængsel samt en bøde på 750.000 dollars svarende til 5,28 millioner danske kroner.

Maxwell blev i december kendt skyldig i at have hjulpet sin tidligere kæreste Jeffrey Epstein med at misbruge teenagepiger.

Mere præcist lød rettens afgørelse, at hun havde rekrutteret og manipuleret fire piger til at have sex med Jeffrey Epstein i perioden mellem 1994 og 2004, og forleden fik hun så dommen, der lød på 20 års fængsel samt efterfølgende fem års prøveløsladelse.

Siden er det dog kommet frem, at fængselsdommen og bøden ikke bliver de eneste konsekvenser for Maxwell.

Når hun er færdig med at afsone sin dom og prøveløslades, må hun nemlig ikke have 'bevidst kontakt med personer under 18 år' i minimum fem år.

Det skriver TMZ, der har oplysningen fra officielle dokumenter i sagen.

Ifølge dokumenterne må Maxwell ikke have kontakt med personer under 18 år, medmindre hun får særlig tilladelse fra U.S. Probation Office, og hun må samtidig heller ikke opholde sig mindre end 30 meter fra områder, hvor mindreårige ofte opholder sig - eksempelvis skolegårde, legepladser og arkader.

Derudover er det forbudt for Maxwell at besøge hjemmesider, som bliver benyttet af personer under 18 år - eksempelvis sociale medier, diverse chatfora og lignende, medmindre hun har fået særlig tilladelse til det.

Ghislane blev forleden idømt 20 års fængsel. Foto: Jane Rosenberg/Reuters

Tråde til kongehus

En lang række kendte og magtfulde personer er på rygtebasis blevet sat i forbindelse med Jeffrey Epstein, siden finansmanden blev anholdt. Blandt andre har Bill Gates holdt en række møder med Epstein - noget han siden har kaldt en kæmpe fejl.

Jeffrey Epstein døde i 2019 i fængslet, inden han nåede at få sin dom i sagen. Den officielle forklaring på hans død er, at han tog livet af sig selv.

Året efter udgav Netflix dokumentarserien 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich', hvor seerne kunne se, hvordan rigmanden udnyttede sin magt og rigdom til at begå en række seksuelle forbrydelser.

Ghislane var i mange år tæt knyttet til Epstein. Foto: Laura Cavanaugh/Ritzau Scanpix

Sagen om Maxwell og Epstein har trukket tråde helt ind i det britiske kongehus.

En kvinde ved navn Virginia Giuffre har nemlig anklaget den britiske prins Andrew for at have voldtaget hende, da hun var 17 og blev kontrolleret af Jeffrey Epstein.

Sagen er endt med, at prinsen har indgået et forlig med Virginia Giuffre, og den har også ført til, at han har mistet sine militære titler og protektorroller.

