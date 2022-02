Vilde spekulationer: Gemmer hun på en hemmelighed?

Fans efterlades i pirrende nysgerrighed efter at have set Adele til årets Brit Awards

Det var ikke alene sangstjernens smukke udstråling og Armani Privé-kjole, der blændede fans og presse på den røde løber til Brit Awards 2022. Der var også en stor, funklende detalje på hendes venstre ringfinger, der fangede alles opmærksomhed og satte gang i spekulationerne:

Skal Adele giftes?

Fans tolker den iøjnefaldende, dråbeformede ring som en officiel udmelding, om at Adele er blevet forlovet med sportsagenten Rich Paul, som hun har datet siden foråret 2021. Det skriver det amerikanske ugeblad People.

Inden Adele i september annoncerede, at hun og Rich Paul nu så hinanden officielt, havde de både holdt forholdet privat for offentligheden såvel som deres egne venner.

Derfor er det heller ikke helt utænkeligt, hvis parret også i forbindelse med en forlovelse vælger at gå stille med dørene. Spekulationerne er da heller ikke blevet bekræftet.

Her kan du se den famøse ring, der har startet spekulationerne. Foto: Karwai Tang/Getty Images

Glamourøst come back

Adeles deltagelse til årets Brit Awards er også hendes første offentlige fremmøde siden den mediestorm, der blæste op, i forbindelse med at hun tilbage i januar måtte udskyde en række koncerter i Las Vegas dagen inden det første show.

En beslutning, der ikke mindst skabte ramaskrig og skuffelse blandt hendes store fanskare på grund af det korte varsel.

Ikke desto mindre er Adele stadig en af verdens mest eftertragtede vokalister, hvilket da også blev slået fast, da hun til prisuddelingen blev den helt store vinder og snuppede både prisen for Bedste Album med '30' og Bedste Sang med 'Easy On Me'.