Vilde trusler mod søsteren

Striden imellem Britney Spears og hendes lillesøster, Jamie Lynn Spears, ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig.

Tværtimod er den i den grad eskaleret.

Nu truer Britney Spears nemlig igennem sin advokat med at sagsøge sin søster, hvis ikke hun stopper med at omtale hende i forbindelse med bogen ‘Things I should have said’, hvor Jamie Lynn Spears beskriver sit liv.

Det skriver Page Six, der er i besiddelse af et brev fra Britney Spears' advokat, Mat Rosengart, som er sendt til Jamie Lynn Spears.

Her kommer advokaten på vegne af Britney Spears med flere krav, hvis ikke det skal ende i et søgsmål.

'Du holder op med at omtale Britney nedsættende under din reklamekampagne. Hvis du fejler i at gøre dette eller æreskrænker hende, vil Britney være tvunget til at overveje sagsanlæg', lyder det i brevet, der fortsætter:

'Vi skriver med forsigtighed, for det sidste, Britney ønsker, er at skabe mere opmærksomhed omkring din dårligt timede bog og de misvisende og uhyrlige påstande omkring hende. Britney har ingen intentioner om at læse din bog. Hun og millioner af hendes fans er chokerede over at se, hvordan du har udnyttet hende for at få økonomisk vinding. Hun vil ikke tolerere det, og det skal hun heller ikke', lyder det videre.

Britney Spears holder ikke igen med kritikken af sin søster. Foto: Michael Loccisano/Getty Images

'Æreskrænkende og ulovligt'

I brevet langer advokaten også kraftigt ud efter Jamie Lynn Spears.

'Du af alle mennesker kender til det misbrug og de uretfærdigheder, Britney måtte udholde under sit værgemål (...)', lyder det.

'Britney var familiens forsøger, og hun har også støttet dig på mange andre måder. At gå offentligt ud med falske og fantasifulde anklager er forkert, især når de er til for at sælge bøger. Det er potentielt ulovligt og æreskrænkende'.

Jamie Lynn Spears udgiver snart bogen ‘Things I should have said’, hvor hun blandt andet skriver om sin berømte søster.

Jamie Lynn Spears har fra mange fronter fået stor kritik for bogen, og det fik hende forleden til at gå til tasterne på sin Instagram-profil.

'Jeg må selv rette op på misforståelsen for at beskytte mig og min familie. Så nu siger jeg det, som det er – selvom jeg hader at punktere min søsters illusioner – men min bog handler ikke om hende', skrev hun blandt andet og fortsatte:

'Jeg kan ikke gøre for, at jeg også blev født som en Spears, og at nogle af mine oplevelser involverer min søster', skrev hun blandt andet videre.

