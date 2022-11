Vildt sats: Kan smadre hendes karriere

Den kendte filminstruktør ved ikke, hvad 'Barbie' vil betyde for hendes karriere

Det bliver ikke altid godt, når klassikere skal filmatiseres.

Lige det problem har den kendte filminstruktør Greta Gerwig netop stået overfor, da hun skulle skrive og instruere 'Barbie'-filmen, der udkommer i 2023.

Greta Gerwig, som blandt andet har instrueret den Oscar-nominerede film 'Ladybird', fortæller om overvejelserne bag at sige 'ja' til jobbet i den nyeste episode af podcasten 'Dua Lipa's at your service', det skriver People.

- Jeg tror, at den følelse, jeg havde, var, at jeg vidste, at det ville være virkelig interessant og skræmmende. Normalt er det dér, det bedste er, når man siger: 'Det er jeg bange for', fortæller instruktøren grinende i podcasten og fortsætter:

- Alt, hvor man siger: 'Dette kunne være afslutningen på min karriere', så bør du sige: 'Okay, jeg bør nok gøre det'.

I podcasten fortæller hun også, at det var svært at beslutte sig for handlingen, når alt er muligt, og hun stillede sig selv spørgsmålet, 'hvor skal jeg begynde?'.

Margot Robbie spiller rollen 'Barbie' i filmen. Foto: Mario Anzuoni // Ritzau Scanpix

Greta Gerwig begyndte allerede at skrive manuskriptet til filmen sammen med manuskriptforfatter og instruktør Noah Baumbach i 2019.

I sommer kom handlingen til live, da de begyndte at filme den og det blev offentliggjort, at det er Margot Robbie, der kommer til at spille rollen Barbie og Ryan Gosling, der skal spille rollen som Ken.

Og hvis man tænker, man ved, hvad der kommer til at ske i filmen, kan man nok godt tro om igen.

- Vores mål er at være sådan, 'Uanset hvad du tænker, vil vi give dig noget helt andet - det, du ikke vidste, du ville have', fortalte Margot Robbie til mediet The Hollywood Reporter ifølge Esquire tidligere på året.

Om filmen kommer til at ødelægge Greta Gerwigs karriere vil vise sig, når den udkommer 21. juli 2023.

