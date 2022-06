Vildt skyderi: Rapper dræbt

Tristian Hamilton, bedre kendt som FBG Cash, er blevet dræbt af skud i USA. Det bekræfter politiet over for flere udenlandske medier. Han blev 31 år

En skudepisode har resulteret i et rapper-drab i USA.

For 31-årige Tristian Hamilton, der gik under navnet FBG Cash, blev fredag morgen lokal tid ramt af flere skud og senere erklæret død på hospitalet Christ Medical Center i den amerikanske by Oak Lawn.

Det bekræfter politiet over for flere medier, heriblandt Chicago Sun Times.

Ifølge politiet udvekslede rapperen skud med en person i en sort Cadillac. Derudover siger ordensmagten, at en kvinde er blevet alvorligt såret efter skudepisoden.

Hun blev ramt i venstre arm og øvre ryg. Kvinden var sammen med Tristian Hamilton, da den dødelige udveksling fandt sted.

Skød pludselig

Politiet siger ifølge Chicago Sun Times, at Tristian Hamilton havde kørt rundt i byen med kvinden, der sov i bilen. I skrivende stund vides ikke, hvilken relation de havde.

Derudover beretter ordensmagten, at en ukendt gerningsmand med riffel begyndte at skyde mod dem, og rapperen greb derfor en pistol og skød igen.

Mediet skriver, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen anholdt i sagen.

Tristian Hamilton var en del af en gruppe rappere, der gik under navnet 'Fly Boy Gang'.