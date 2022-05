Vildt syn på Starbucks

Skuespilleren James Cromwell limede tirsdag sin ene hånd fast til en Starbucks-disk på Manhattan.

Det skete i et forsøg på at få kaffekæden til at droppe det ekstra tillæg, kunderne skal betale, hvis de vil udskifte komælk med et vegansk alternativ.

Den 82-årige skuespiller, som i 1995 var oscarnomineret for sin birolle i 'Babe - den kække gris', var udsendt af PETA. Til dyrerettighedsorganisationens hjemmeside udtaler han:

'Mine venner hos PETA og jeg opfordrer Starbucks til at stoppe med at straffe venlige og miljøbevidste kunder for at vælge plantemælk. Vi har alle en interesse i klimakatastrofens liv og død-konsekvenser, og Starbucks burde gøre sit ved at afslutte sin veganske overpris'.

James Cromwell med et skilt i sin ene hånd, mens den anden er limet fast til en bordplade. Foto: PETA

Ifølge nyhedsbureauet AP opkræver Starbucks i USA 50 cent - svarende til 3,50 kroner - ekstra, hvis man vil udskifte komælk med et plantebaseret alternativ.

I en skriftlig kommentar udtaler en talsperson for Starbucks, at kaffegiganten respekterer sine kunders ret til at udtrykke sine meninger, 'så længe det ikke forstyrrer vores drift.'

Og talspersonen forsvarer tillægget:

'Kunder kan tilpasse enhver drik på menuen med en ikke-mejerimælk, inklusiv sojamælk, kokosmælk, mandelmælk og havremælk, for en ekstra omkostning (svarende til andre drikkevaretilpasninger såsom et ekstra espressoshot eller sirup).'

En betjent er ankommet til lim-protesten hos Starbucks. Foto: PETA

James Cromwell har længe været kendt som aktivist, hvilket i 2017 fik ham tiltalt for ulovig indtrængning i underholdningsparken Sea World i San Diego.

Ifølge Deadline blev han vegetar i 1974 og senere veganer under indspilningen af 'Babe - den kække gris', hvor han spillede landmanden Hoggett.

Han har blandt andet også medvirket i 'Succession', 'L.A. Confidential', 'Jurassic World: Fallen Kingdom' og 'Boardwalk Empire'.

James Cromwell brugte en kniv til at få sin hånd fri igen. Hele seancen tog omkring 30 minutter - ingen personer blev anholdt.