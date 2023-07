Vildt vægttab: Fat Joe smider 90 kilo

Efter en årelang depression valgte Fat Joe at omlægge sit liv, og det fik ham til at tabe intet mindre end 90 kilo.

Det var en klog beslutning, det var nemlig med til at redde hans liv, fortæller den 52 årige 'All The Way Up' hitmager i et nyt stort interview med Men's Health.

Fat Joe, med borgernavnet Joseph Antonio Cartagena, fik en depression tilbage i 2000, da hans bedste ven Big Pun døde af et pludseligt hjertestop.

Dengang sammenlignede han sit helbred med 'den mest komplekse Rubik's Cube, du nogensinde, nogensinde, nogensinde, nogensinde, nogensinde har prøvet at løse', og det fik ham til at handle.

- Jeg gik til hans begravelse, og jeg følte mig som Ebenezer Joakim. Og jeg ser på hans lille datter. Hun var på samme alder som min datter. Jeg sagde til mig selv: 'Du skal tabe dig; ellers kommer du herfra, siger Fat Joe.

Da han på sit tungeste vejede 213 kilo, besluttede han sig for at omlægge sit liv, og den beslutning ændrede alt, fortæller han. Nu har han skiftet de dårlige vaner ud, og det har gjort, at han i dag er i live.

I dag tjekker Fat Joe regelmæssigt sit blodtryk, kolesteroltal og blodsukker for at sikre sig, at han stadig er på rette spor.

Men selvom de mange kilo rasler af Fat Joe, så kommer han ikke til at ændre sit ikoniske kunsternavn.