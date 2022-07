Vildt vægttab: 'Stranger Things'-stjerne viser kroppen frem

Kunne du heller ikke genkende politibetjenten Jim Hopper, der spilles af David Harbour, i den nyeste sæson af Netflix-serien 'Stranger Things'?

Så skyldes det nok det vilde vægttab, skuespilleren har været gennem i forbindelse med optagelserne fra tredje til fjerde sæson af serien.

Intet mindre end 34 kilo har den berømte skuespiller, David Harbour, raslet af kroppen mellem optagelserne til sæson tre og fire.

I den nyeste sæson møder vi nemlig hans karakter, der er blevet tortureret og udsultet i et fængsel, hvilket skulle kunne ses på kroppen.

I et opslag på Instagram, viser David Harbour kroppen frem, og sætter nu ord på sin vilde transformation.

'Alt i alt var det en svær og spændende tur, kost- og træningsplaner (eller mangel på samme)', skriver han i opslaget.

I otte måneder havde David Habour en personlig træner til at hjælpe ham i form, og efterfølgende et år mere for at holde formen under coronapandemien.

I opslaget skriver han, at det ikke har været godt for hans krop at skulle gennemgå den vilde transformation på kort tid, men at det er en del af jobbet som skuespiller.

Nu skal han endnu engang tage lidt af de tabte kilo på til sæson fem af 'Stranger Things'.

