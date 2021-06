Ville ikke leve

Det var en hård tid for den ni-vindende Grammy-sanger Mary J. Blige tilbage i 90'erne. Dengang stod det så slemt til, at hun ikke længere havde lyst til at leve.

- Det var den mørkeste tid i mit liv dengang. Det meste af tiden var jeg deprimeret og havde slet ikke lyst til at leve, det fortæller den verdensberømte R&B og hiphop-sanger i en trailer til hendes kommende dokumentar om hendes liv.

Hun har også haft en traumatisk fortid, der både involverer seksuelt overgreb og alkohol- og stofmisbrug.

Dokumentaren hedder 'Mary J. Blige: My Life', hvilket er samme navn som det album, hun udgav i 1994.

Det album gav hende kæmpe succes verden over med en førsteplads på USA's hiphop/R&B Billboard-liste og en syvende plads på Billboard top 200.

Samtlige af hendes album kom i top ti på USA's billboard-liste. Foto: Mike Blake / Ritzau Scanpix

- Ingen lyder som hende

I traileren kommer også flere kendte ansigter fra musikverden frem. Blandt andet Diddy - eller tidligere Puff Daddy og P. Diddy.

- Ingen lyder som Mary J. Blige lyder, fortæller han i videoen.

De to har haft en lang karriere sammen. Ud af Bliges 13 album har Diddy været bag knapperne på tre af dem; 'What's the 411', 'My Life' og 'Love and Life'.

Dokumentaren handler angiveligt ikke kun om kunstnerens sangkarriere, men også om hendes tid som skuespiller.

Her har Mary J. Blige været med i flere store Hollywood-film, men blev især populær med hendes præstation som Florence Jackson i filmen 'Mudbound'. Hun blev nomineret for to Oscars for alene den film.

Dokumentaren udkommer på Amazon Prime 25 juni.