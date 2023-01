Ville kysse med Madonna

Det var oprindeligt Jennifer Lopez, der skulle have kysset Madonna til MTV Music Awards for 20 år siden

Det skabte overskrifter verden over, da Madonna kyssede Britney Spears og Christina Aguilera på scenen til MTV Music Awards i 2003.

Men faktisk var det slet ikke meningen, at sidstnævnte skulle have været en del af det. I hvert fald ikke hvis man skal tro Jennifer Lopez, der i stedet skulle have kysset stjernen.

Det fortæller hun i et nyt interview med E! News, hvor hun bliver spurgt ind til rygterne om netop det - og bekræfter dem.

- Jeg optog en film i Canada, og vi havde mødtes - mig, hende (Madonna, red.) og Britney - for at gøre det hjemme hos hende, siger Jennifer Lopez, der dog ikke kunne få kalenderen til at hænge sammen i sidste ende:

- Jeg kunne bare ikke slippe ud af den film. Og så fik de Christina til at gøre det.

Jennifer Lopez fortæller også i interviewet, at hun var - og stadig er - stor fan af Madonna, som i øvrigt kommer til Danmark senere i år.

Madonna kyssede Britney Spears på scenen, hvorefter hun vendte sig om og kyssede Christina Aguilera. Foto: Win McNamee /Ritzau Scanpix

Christina Aguilera har tidligere fortalt om kysset på scenen. Det skete i Andy Cohens radioprogram 'Radio Andy' i 2018, hvor tv-seerne i første omgang ikke fik set kysset mellem hende og Madonna, fordi der i stedet blev klippet til Justin Timberlake blandt publikum.

- Det var underligt. Ved du, hvorfor de klippede væk? De klippede jo væk for at få Justin Timberlakes reaktion. De var ekskærester, men det var stadig tarveligt, sagde popstjernen med et grin.

- Jeg så aviserne dagen efter, og jeg tænkte: 'åh, jeg er da blevet holdt ude af alt det der.' Men det hele skete så hurtigt dengang, fortsatte hun.

Så hvis Jennifer Lopez har ret, slap hun da i det mindste for dén skuffelse.