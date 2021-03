Vinder bitter strid

Den latinamerikanske skuespillerinde Sofia Vergara har i den grad noget at glæde sig over.

I årevis har hun og ekskæresten Nick Loeb ligget i en strid retssag om retten til at bruge det tidligere pars nedfrosne, befrugtede æg.

Bandet Jung tager fem GAFFA-priser

Artiklen fortsætter under billedet ...



Nick Loeb og Sofia Vergara dannede par fra 2010 til 2014. Nu er en årelang retssag endelig forbi. Foto: Ritzau Scanpix

'Modern Family'-stjernens ekskæreste ville bruge de befrugtede æg med en rugemor, men det har en domstol i Los Angeles nu sat en stopper for.

Æggene blev frosset ned i 2013, parret gik fra hinanden i 2014, og Sofia Vergara giftede sig på ny i 2015 med Hollywood-stjernen Joe Manganiello.

Mel Gibson om coronavirus: - Det er den underligste ting

Siden 2014 har forretningsmanden Nick Loeb kæmpet en brag kamp for at få lov til at bruge de befrugtede æg.

Ifølge TMZ er han gået så langt, at han søgte om forældremyndigheden over æggene, og havde i søgsmålet i L.A. givet æggene navne, ligesom han også i en retssag i Louisiana argumenterede for, at de befrugtede æg skulle ses som mennesker med rettigheder.

Den gik dog hverken i L.A. eller i Louisiana.

Skilt endnu en gang

Artiklen fortsætter under billedet ...



Sofia Vergara og Joe Manganiello har dannet par siden 2015. Foto: Ritzau Scanpix

Dommeren i Los Angeles endelige påbud lød, at på grund af en kontrakt med fertilitetsklinikken, som begge parter har underskrevet tilbage i 2013, kan æggene ikke bruges, uden de to begge giver tilladelse til det.

Indrømmer: Kendte ikke Rihanna

Derfor må æggene forblive nedfrosset, medmindre Sofia Vergara ændrer mening.

Sofia Vergara og Nick Loeb dannede par fra 2010 til 2014. Fra et tidligere forhold har Sofia Vergara en søn.