Viser barnet frem for første gang

'RIHANNA? RIHANNAS BARN?'

Sådan lyder en af kommentarerne på Rihannas seneste og eneste TikTok video.

Og der er god grund til de mange overraskede fans i kommentarfeltet, det er nemlig første gang, sangerinden viser, hvad der tilsyneladende er hendes barn frem. Det skriver CNN.

Verdensstjernen blev sammen med rapperen A$AP Rocky forældre i maj måned, men har siden da holdt deres skjult for offentligheden - indtil nu.

Men det gør ikke ligefrem sangfuglens fans mindre begejstret, og i skrivende stund er der over 70 tusinde kommentarer på den omtalte video, hvor størstedelen er lykønskninger, og kommentarer om, hvor sød babyen er.

Se den omtalte video her:



I videoen sidder barnet i en autostol og holder endda i en del af videoen selv telefonen, mens den optager. Hvilket nok også baggrunden for beskrivelsen på videoen, 'hacket'.

Ikke planlagt

Det er 34-årige Rihanna og 34-årige A$AP Rockys første barn, og det er ikke mange detaljer, det private par har delt med offentligheden.

I et interview med Vogue tidligere på foråret lod Rihanna dog forstå, at det ikke ligefrem var planlagt, at de skulle være forældre.

'Jeg ved ikke, hvornår jeg har ægløsning eller den slags lort. Vi har bare haft det sjovt,' sagde hun i interviewet og tilføjede:

'Og så var den der bare på testen. Jeg spildte ingen tid. Jeg kaldte på ham (Asap Rocky, red.) og viste ham den positive test. Så gik jeg til lægen den næste morgen, og vores rejse begyndte', fortsatte hun.

