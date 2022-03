Viser hele kroppen: Højgravide Rihanna stjal billedet

At sangerinden er stolt af sin babybule stod klart, da hun gæstede modeshow iført et dress, der ikke overlod meget til fantasien

Superstjernen Rihanna er tydeligvis meget stolt af sin gravide mave - som så mange andre kvinder, der bærer på et nyt, lille liv.

Men den 34-årige sangerinde viste maven lidt mere frem end de flere andre gravide, da hun tirsdag overværede Diors modeshow i Paris - og hun stjal dermed i den grad billedet.

Fotograferne var vilde med synet af stjernen, der kærligt lagde en hånd på sin voksende mave. Foto: Marc Piasecki/ Getty Images

Påklædningen afslørede, at hun absolut intet havde at skjule.

Man kunne få fornemmelsen af, at stjernen havde været på indkøb i en eksklusiv lingeri-butik i dagens anledning:

En særdeles gennemsigtig sort blonde-natkjole i babydoll-stil gav frit udsyn til hendes ligeledes sorte bh og trusser- suppleret med tårnhøje knælange sorte støvler.

Riahanna tjekker, at alt sidder som det skal. Foto: Clotaire Achi/Ritzau Scanpix

- Når kvinder bliver gravide, føles det som om, at samfundet forventer, at man gemmer sig og ikke viser, at man er sexet, sagde hun ifølge The Mirror og forklarede, at hun altså har valgt at gå imod den holdning.

- Så jeg prøver ting jeg måske ikke har haft selvtilliden til at prøve, før jeg blev gravid. Jo strammere, tyndere og jo flere udskæringer, jo bedre for mig.