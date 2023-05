Viser kæresten frem

Kærligheden blomstrer mellem skuespiller og model Lily-Rose Depp og rapper 070 Shake, som har det borgerlige navn Danielle Balbuena.

Det bekræfter Lily-Rose Depp ifølge svenske Aftonbladet med et billede i en såkaldt Instagram-story, hvor de to kysser hinanden.

Storyen er udløbet, men Aftonbladet har delt billedet af de to turtelduer.

'Fire måneder med min flamme', skriver Lily-Rose Depp til billedet.

070 Shake, som har det borgerlige navn Danielle Balbuena, på scenen i 2021. Foto: Jack Plunkett/Ritzau Scanpix

23-årige Lily-Rose Depp, som er datter af hollywoodstjernen Johnny Depp og fotomodel, sanger og skuespiller Vanessa Paradis, har tidligere datet skuespiller Timothée Chalamet.

Det vakte stor opsigt i flere medier, da de to i 2018 blev spottet kysse på en yacht, efter de havde lært hinanden at kende under optagelserne af Netflix-filmen 'The King' samme år.

De to har dog aldrig bekræftet, at de var et par.

Lily-Rose Depp er kendt fra film som 'Tusk' og 'Yoga Horses'. Foruden arbejdet som skuespiller er hun model.

070 Shake er kendt for numre som 'Escapism' og 'Guilty Conscience'. 29. juni kan hun opleves på Roskilde Festival, hvor hun spiller på Apollo.