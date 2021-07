Viser ny kæreste frem

Året er 2021, og hvis noget ikke er på de sociale medier, så er det ikke officielt.

Det er noget, supermodellen Bella Hadid muligvis kan skrive under på.

Der har siden begyndelsen af juni floreret rygter om, hvorvidt den 24-årige Bella Hadid har fundet kærligheden i den amerikanske Marc Kalman, og det lader det til på de sociale medier.

Bella Hadid er i Frankrig lige nu, hvor hun lystigt deler billeder fra de luksuriøse omgivelser, hun befinder sig i og det smukke tøj, hun bliver stylet i. Og der i blandt har hun ligeledes delt et billede, hvor hun kysser Marc Kalman, og dermed bekræfter hun, at de to har et godt øje til hinanden.

Til opslaget på hendes Instagram-konto, hvor hun har delt en række billeder, skriver hun:

'Den bedste tid i mit liv. Sund, arbejdende og elsket'.

Marc Kalman arbejder som kreativ instruktør for blandt andre den amerikanske rapper Travis Scott, som har datteren Stormi med Kylie Jenner.

Bella Hadid dannede indtil august 2019 par med den canadiske sanger The Weeknd. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom Marc Kalman ikke er kendt i den brede offentlighed, er han et stort navn bag om musikerne, hvor han blandt andet laver branding for de meget store navne.

Den verdenskendte supermodel har tidligere dannet par med den canadiske sanger The Weeknd. Det forhold sluttede i sommeren 2019.