Viser ny kæreste frem

Kaley Cuoco blev for kort tid siden skilt for anden gang - nu har hun fundet kærligheden på ny

Lykken har tilsmilet 'Big Bang Theory'-stjernen Kaley Cuoco.

Kort tid efter den 36-årige skuespillers anden skilsmisse har hun nemlig nu fundet kærligheden igen, skriver People med henvisning til Cuocos seneste opslag på Instagram.

Her har hun delt en række billeder med skuespiller Tom Pelphrey, som på et af billederne giver hende et kys på kinden.

Men Tom Pelphrey, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Ozark', skal nok ikke gøre sig forhåbninger om, at han kan blive Kaley Cuocos tredje ægtemand.

For nylig gjorde hun det nemlig klart i et stort interview, at hun aldrig havde i sinde at blive gift igen.

- Jeg skal aldrig giftes igen. Jeg vil elske at være i et længerevarende forhold eller partnerskab. Men jeg skal aldrig giftes igen. Bestemt ikke. Det kan I bare putte på forsiden, sagde Cuoco i interviewet.

Skilt efter tre år

I efteråret blev Kaley Cuoco skilt fra sin daværende mand, Karl Cook, efter tre års ægteskab.

'Til trods for en dyb kærlighed og respekt for hinanden, har vi fundet ud af, at vores nuværende veje i livet fører os i forskellige retninger'.

'Vi har delt så meget af vores rejse med offentligheden, så selvom vi helst ville holde dette aspekt af vores personlige liv privat, har vi besluttet at stå frem med sandheden sammen. Der er ingen vrede eller fjendskab mellem os, faktisk helt det modsatte', udtalte parret efter skilsmissen.

Kaley Cuoco var fra 2013 til 2016 gift med den tidligere professionelle tennisspiller Ryan Sweeting.