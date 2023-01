Viser nye bryster frem: Hendes største nogensinde

Mens Danmarks egen brystdronning Linse downsizer, går hendes engelske pendant Katie Price den anden vej.

Den nu 44-årige glamourmodel har netop fået lavet sit største og mest imponerende brystjob nogensinde. Hendes stærkt forstørrede barm har nu et omfang, som får en bikinioverdel til at ligne et frimærke på en A4-kuvert.

Prices seneste tur under kniven betyder, at hun nu er et skridt tættere på målet om at blive kvinden med de største bryster i Storbritannien, skriver The Sun.

Så er der fri udsigt til Katie Prices seneste tatoveringer. Foto: Ritzau Scanpix

Den 44-årige har over for avisen afsløret, at den imponerende barm er resultatet af den 16. brystforstørrende operation, hun har været igennem, og den diminutive bikini viser ganske klart hendes 2120 CC implantater.

Samtidig giver de små lyserøde tøjstykker også tilskuere og eventuelle læsere muligheden for at beundre hendes mange tatoveringer, hvoraf de nyeste er placeret på armen, maven og benene. Blandt andet fremviser hun en enorm enhjørning med en kæmpe hale af blomster tværs hen over kroppen.

Katie Price har også fået tatoveret en blomstersymfoni på underarmen, og det er sket for at ære sin terminalt syge mor, Amy.

Nogle af de 'tusser', Price har på benene, er 'dæktegninger' for at skjule tidligere tatoveringer, som har henvist til eks-kærester.

Dog er ansigtet af den seneste ekskæreste, Carl Woods, stadig synligt på hendes højre arm. Da de var par, fik de lavet hinandens portrætter på armene. Den slags kan være svære at 'male' over, så det stadig ser pænt ud.