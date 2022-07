Viser sig efter chok-besked

Bruce Willis udødeliggjorde rollen som John McClane i 'Die Hard'-filmene.

Men i marts kom det frem, at han havde valgt at indstille karrieren, efter han var blevet diagnosticeret med afasi, som påvirker hans kognitive færdigheder.

Afasi betyder nedsat evne til at anvende sproget, og det er en lidelse, der ofte opstår som følge af enten en hjerneblødning, en blodprop i hjernen, en hjernesvulst eller et slag mod hovedet.

Men lidelsen har ikke stoppet Bruce Willis i at begejstre fans verden over, for i et opslag på sociale medier har Bruce Willis vist sig frem på en af de mest ikoniske lokationer fra 'Die Hard'.

Se det herunder:

Det er skuespillerens hustru, Emma Heming Willis, der har lagt videoen op, hvor man kan se Bruce Willis på Fox Plaza i Californien. Hvis navnet ikke ringer en klokke, så gør det måske, hvis man omdøber det til Nakatomi Plaza, som det blev kaldt i filmen, hvor John McClane nedkæmpede en stribe terrorister, der havde taget gidsler.

'Nakatomi Plaza 34 år senere,' skriver hustruen til videoen.

Siden er Twitter og Instagram glødet over med jublende fans, der hylder Willis og hans karriere.

'Legende', skriver en.

'Din mand er fantastisk', skriver en anden.

'Min favoritfilm - jeg elsker ham. Tillykke med de 34 år, skriver en tredje.

'Yippee-Ki-Yay, Motherf*cker,' skriver en fjerde.

Hvis du vil blive klogere på 'Die Hard', så læs med her.

