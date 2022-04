Viser sig første gang efter chok-udmelding

Der har været tavst fra Bruce Willis selv, siden hans familie i sidste uge kunne meddele via sociale medier, at han har valgt at trække sig tilbage fra karrieren som skuespiller grundet sygdom.

Nu har den 67-årige 'Die Hard'-stjernes kone, Emma Heming Willis, dog delt både billeder og en video af de to, der sammen nyder en tur i skoven i et opslag og en story på Instagram.

'Mor og far i deres yndlingsområde,' skriver hun til opslaget.

I kommentarsporet vælter det ind med beskeder til Bruce Willis og familien.

'Så smukt. Elsker det så meget. Jeg tænker på jer alle sammen,' skriver en følger.

'Nogle gange er naturen det bedste sted at være. Gode tanker til hele Willis-klanen,' skriver en anden, mens en tredje skriver:

'Jeg genkender de øjne. Jeg så dem hos min far, da han blev diagnosticeret som 59-årig. Jeg har jer og jeres familie med mig i hjertet og håber, at vejen frem giver jer så meget glæde, at det kan veje op for smerten'.

Svær tid

Det er en uge siden, Emma Heming Willis sammen med Bruce Willis' ekskone, Demi Moore, og flere af hans døtre delte et opslag, hvor de meddelte, at han lider af afasi.

Det er en lidelse, der påvirker de kognitive egenskaber, blandt andet kan det påvirke evnen til at tale og forstå andre.

I opslaget gjorde de det klart, at sygdommen er en prøvelse for hele familien.

'Det er en virkelig svær tid for vores familie, og vi er meget taknemmelige for jeres fortsatte kærlighed, medfølelse og støtte. Vi kommer gennem det som en stærk, samlet familie, og vi ville gerne lade hans fans det vide, fordi vi ved, hvor meget han betyder for jer, og hvor meget I betyder for ham,' skrev familien.

Bruce Willis har ikke selv kommenteret sin sygdom.