Viser sig frem: Juvelbesat røv til 9000 kroner

Efter at have smidt 45 kilo indtager Jessica Simpson nu en magasinforside, hvor hun viser sin krop frem

Omkring årtusindskfitet var Jessica Simpson et hot navn i musikbranchen, hvor hun havde hits som 'With You', 'I Think I'm in Love with You' og et cover af 'These Boots Are Made for Walkin''.

Og selvom det er 20 år siden, at sangeren var på toppen af karrieren, så indtager hun nu forsiden af magasinet Bustles digitale juli-udgivelse.

Det gør hun i et par jeans, der til den nette sum af 1305 dollars svarer til 8919 kroner.

Det særlige ved bukserne er, at de kun er jeans foran. Bagsiden er udgjort af få juvelbesatte strenge, der udgør resten af buksebenene.

Forsiden markerer også kulminationen på det vægttab, som stjernen i mange år har kæmpet med og offentligt udtalt sig om.

I magasinet afviser hun dog, at hun skulle have benyttet sig af det populære slankemiddel ozempic.

Vildt vægttab

Under sin graviditet med datteren Birbie Mae kom der en del ekstra kilo på sidebenene hos Jessica Simpson.

Faktisk var hun nået op at veje 108 kilo, da hun var på sit højeste.

I et interview med E! News i 2020 fortalte Jessica Simpsons personlige træner, Harley Pasternak, der har hjulpet verdensstjernen til at tabe hele 45 kilo, hvordan de i fællesskab har fået Jessica Simpson ned i vægt, og hvordan de har opnået de imponerende resultater.

- Det skulle være mere end bare at smide baby-kiloene. Der skulle være fokus på, hvordan hun holder det efter de seks måneder. Det er derfor, jeg ikke er fan af ekstreme diæter eller radikale former for motion, lød det fra træneren i interviewet.

Jessica Simpson i 2018 før hun startede sin vægttabsrejse. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Alkohol- og pillemisbrug

i 2020 år åbnede sangeren også op om sit mangeårige alkoholproblem.

Jessica Simpson skrev blandt andet på Instagram, at hun følte det nødvendigt at droppe alkoholen for at kunne håndtere sine problemer ordentligt.

'Jeg havde så meget at lære og udforske om mig selv. Jeg vidste fra dette øjeblik, at jeg ville tage mit eget lys tilbage og vinde kampen om min egen selvrespekt. For at gøre dette måtte jeg stoppe med at drikke alkohol, fordi det gjorde, at mit sind og mit hjerte kørte i ring - og helt ærligt, så var jeg udmattet.'

Men ifølge sangeren var det ikke alkoholen, som var problemet. Det var hende selv.

'Jeg elskede ikke mig selv. Jeg respekterede ikke min egen styrke. Det gør jeg i dag,' skriver hun.

I 2020 udkom hun med sin selvbiografi 'Open Book', hvori hun indrømmede, at hun havde haft et misbrug af både alkohol og piller forvoldt af traumet fra seksuelt misbrug, der begyndte, da hun var blot seks år gammel.