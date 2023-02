Viser sig helt uden makeup

Mineralpudder, setting sprays eller cream contour sticks.

Der findes alenvis af produkter, man kan smøre ud i sit ansigt for at gøre sig præsentabel.

Men det kan også være befriende at lade pensler og beauty blendere ligge og indtage dagen, som moder jord har skabt os.

Måske har popstjernen Selena Gomez haft sådan en dag. For på sin Instagram-profil har hun delt et opslag, hvor hun optræder uden den mindste smule makeup.

Således får hendes hår lov til at krølle naturligt, ligesom en bums over munden heller ikke er forsøgt dækket.

Og dét er noget, hendes fans er vilde med.

I hvert fald strømmer det ind med hyldester i kommentarsporet hos stjernen, der foruden sin musik er kendt for sine looks og endda har sit eget makeup-mærke 'Rare Beauty'.

'Tak for at lægge denne type billeder op', skriver en.

'En inspiration for kvinder - unge som gamle', lyder det fra en anden.

'Bumse-team foren jer! Lad os ikke bekymre os og stresse over bumser. Det er en naturlig del af vores ansigt', skriver en tredje begejstret.

Tidligere på året gik Selena Gomez i rette med folk, der havde kritiseret hende for at have taget på, da den 30-årige kendis dukkede storsmilende op til Golden Globes-prisuddelingen, hvor hun var nomineret, og straks var tastaturkrigerne i gang med at kommentere hendes krop.

I kommentarer på sociale medier bliver hun både kaldt 'fed' og 'grim', men det slog tilsyneladende ikke Selena Gomez ud af kurs.

- Jeg er lidt stor lige nu, fordi jeg har nydt juleferien, sagde Selena Gomez i en video, der efterfølgende blev delt på det sociale medie TikTok.

I videoen var Selena Gomez sammen med sin 9-årige lillesøster Gracie, som hun lo sammen med, mens hun deklarerede:

- Vi er ligeglade.