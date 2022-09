Voldsom kritik: Tv-dommer udskammede deltagere

Janice Dickinson, som var dommer i programmet 'America's next top model', blev hurtigt kendt for at være kropsudskammende. Nu svarer hun på kritikken

Hvis du nogensinde har set programmet 'America's next top model', som blev skabt af supermodellen Tyra Banks, så har du med garanti også set eksmodellen Janice Dickinson.

Hun var nemlig dommer i de første fire sæsoner af programmet, som handlede om, at en række aspirerende modeller kæmpede om at blive Amerikas næste topmodel.

'America's next top model' kører ikke længere, men alligevel har både Janice Dickinson og programmet i længere tid været underlagt kritik på de sociale medier for blandt andet at have været fatfobiske, racistiske og at glamourisere spiseforstyrrelser.

Især på det sociale medie TikTok er en række af Dickinsons, og showets, mest kontroversielle momenter blevet delt som et led i at afsløre den giftige kultur, som brugerne mener, der eksisterede omkring programmet, samt hele modelindustrien i 90'erne og 00'erne.

Og nu har Janice Dickinson svaret på kritikken. Eller hun har i hvert fald svaret på, om hun fortryder noget fra programmet. Det gør hun i en video på hendes egen instagram.

'Øhm nej. Det var skuespil, og sådan er det,' svarer eksmodellen.

I opslagets kommentarfelt skriver hun også: 'Folk glemmer, at tv er skuespil.'

Eksmodellen uddyber ikke yderligere, hvad hun mener med, at det hele var skuespil. Men hun gør det altså meget klart, at hun ikke fortryder noget fra hendes tid på programmet.

Om hun i virkeligheden slet ikke går op i modellers vægt, må vi derfor blot gætte os til.

Ingen kontakt med omverdenen

Udover at Dickinson har fået kritik for sin optræden i de første fire sæsoner, så har topmodellen Tyra Banks også været underlagt heftig hetz.

Tyra Banks var vært på og skaber af 'America's next top model'. Noget hun senere hen har modtaget massiv kritik for. Foto: Ritzau Scanpix

Dette har dog ikke kun været på de sociale medier. Kritikken kommer nemlig også direkte fra en lang række gamle deltagere, som senere har fortalt om, hvordan det egentlig var at medvirke i programmet. Denne historie bragte Business Insider tilbage i april i år.

Blandt andet havde modellerne lange arbejdsdage - nogle gange på 20 timer. Derudover havde de ingen mulighed for kontakt med omverdenen, så længe de var med i programmet.

De kunne også fortælle, at produktionen med vilje gik målrettet efter deltagernes svagheder for at få dem til at knække sammen på settet.

Tyra Banks har siden skrevet på sin egen Twitter, at hun er enig i, at der var en del ufølsomme øjeblikke i programmet, og når hun ser tilbage, var der nogle virkelig dårlige valg, som blev taget dengang.

