Voldsom oplevelse: 'Tag din bh af'

Som bare 15-årig blev supermodellen Kate Moss bedt om at smide bh'en i forbindelse med et 'fotoshoot'.

Det fortæller hun om i et interview med BBC's Radio 4's Desert Island Discs.

Spotter dem på afstand

Ifølge Moss har oplevelser som denne 'skærpet hendes instinkt', og hun kan derfor i dag 'spotte en dårlig en på afstand'.

- Jeg tog min top af, og jeg var virkelig genert omkring min krop, og så sagde han 'tag din bh af', så kunne jeg fornemme, at der var noget galt, derfor tog jeg mine ting og løb min vej, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kate Moss i 1994, hvor hun gik model for Anne Klein. Foto: Ritzau Scanpix / Richard Drew

I 1992 slog Kate Moss for alvor igennem i forbindelse med et 'shoot' for Calvin Klein, hvor supermodellen skulle arbejde sammen med skuespilleren Mark Wahlberg.

Selvom dette satte gang i den nu 48-åriges karriere, ser hun ikke tilbage på forløbet med glæde.

- Jeg følte mig bange og sårbar, fortæller hun blandt andet til BBC.

Annonce:

Som mor så datter

Kate Moss blev spottet i 1988 som bare 14-årig af et modelbureau. I dag er hun stadig eftertragtet som model, og ellers bruger hun tiden på at være agent for andre modeller. Blandt andet sin datter Lila Moss.

- Jeg har sagt til hende, at hun aldrig behøver at gøre noget, hun ikke har lyst til.

Moss forklarer, at hun fortæller sin datter, at hvis hun ikke føler sig komfortabel med et 'shoot', skal hun gå.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kate Moss vidnede via video, da retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard fandt sted i Virginia USA. Foto: Ritzau Scanpix / Evelyn Hockstein

Kærester med Depp

Den 48-årige supermodel kom senest i søgelyset, da hun i forbindelse med Johnny Depp og Amber Heards retssag skulle vidne.

Hun vidnede til fordel for Depp, som hun havde et forhold til fra 1994 til 1998.

I forbindelse med vidneudsagnet kunne Moss afvise anklagerne om, at Depp havde været voldelig mod hende.