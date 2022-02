Voldsom trussel: Vil sagsøge verdensstjerne

Den 19-årige Kyle Rittenhouse, som skød og dræbte to personer under en 'Black Lives Matter'-protest og efterfølgende blev frikendt for drab, vil sagsøge den amerikanske basketballspiller LeBron James

Den amerikanske teenager Kyle Rittenhouse blev frifundet på alle punkter i sagen, hvor han var anklaget for drab, forsøg på drab og hensynsløs tilsidesættelse af andres sikkerhed.

Anklagerne blev fremsat efter en 'Black Lives Matter'-demonstration i Kenosha, hvor der opstod voldsomme optøjer, og hvor Kyle Rittenhouse endte med at skyde og dræbe 36-årige Joseph Rosenbaum og 26-årige Anthony Huber.

På baggrund af skudepisoden og hans efterfølgende frikendelse fortæller den nu frikendte Kyle Ritterhouse nu TMZ, at han har intentioner om at sagsøge den verdensberømte basketballspiller LeBron James for bagvaskelse, efter at denne udsendte et tweet til sine 50 mio. følgere, hvor han gjorde grin med Kyle Rittenhouse, der kunne ses optræde på en offentlig video.

I videoen, LeBron James delte på twitter, bryder Kyle Rittenhouse ud i gråd, mens han giver sit vidneudsagn om hændelserne, hvor han dræbte to mennesker.

Til tweetet skriver LeBron James: 'Hvilke tårer??? Jeg så ikke en eneste. Stop det! Den dreng spiste nogle citroner, før han gik i retten'.

LeBron James kan måske se frem til et søgmål - hvis Kyle Rittenhouse gør alvor af sine trusler. Foto: David Richard/Ritzau Scanpix

LeBron James er ikke den eneste, som Kyle Rittenhouse har planer om at sagsøge.

USA's præsident, Joe Biden, står nemlig også for skud, eftersom teenageren anklager præsidenten for at have kaldt ham en højreekstremist.

- Vi kommer helt sikkert til at holde Joe Biden ansvarlig også, udtaler Kyle Rittenhouse.