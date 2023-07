Voldsomme anklager efter dødsfald: 'I fik Sinéad til at give op'

'The Smiths'-frontfiguren Steven Morrissey raser over pressens og musikbranchens pludselige kærlighed til den afdøde sangerinde

'I havde ikke modet til at støtte hende, da hun var i live.'

I kølvandet på Sinéad O'connors tragiske død onsdag, langer 'The Smiths'-forsangeren Steven Patrick Morrissey hårdt ud efter både medier og musikindustrien, der det seneste døgn har stået i kø for at uddele store ord om sangerinden.

'Det er et had til sangere, der ikke 'passer ind', og de bliver aldrig rost, før de er døde - og hvor de ikke kan svare tilbage,' skriver frontfiguren fra det ikoniske 80'er band blandt andet på sin hjemmeside.



I raserianfaldet kritiserer Steven Patrick Morrissey, at musikbranchen og pressen står parat til at kritisere og håne kunstnere, mens de er live, for derefter at hylde dem, når de er døde.

'Den grusomme berømmelsesleg fylder i dag med lovprisning af Sinéad ... med de sædvanlige tåbelige betegnelser som 'ikon' og 'legende'. I dag priser I hende KUN, fordi det er for sent,' skriver han og fortsætter:

'De (pressen, red.) ville kalde Sinéad for sørgelig, fed, chokerende og sindssyg... men ikke i dag!'

Ifølge The Guardian var Irske sangerinde under sin karriere under et enormt pres fra offentligheden. Blandt for hendes kritik af den katolske kirke, hendes konvertering til islam og for sit dårlige psykiske helbred.

Voldsomme beskyldninger

Det er endnu ikke kommet frem, hvad 'Nothing Compares to You'-sangerinden er død af, men et faktum er dog, at hun fortsat var fuldstændig knust, efter at hendes søn Shane tog sit eget liv i januar i fjor i en alder af blot 17 år.

Steven Patrick Morrissey lægger dog ikke fingre imellem. Ifølge ham var pressen og musikindustrien skyld i hendes dødsfald.

'Musikcheferne der smilende afviste hende, står nu i kø for at kalde hende et feministisk ikon, og kortvarige berømtheder (..), der strømmer til Twitter for at skrive jeres vrøvl... Når det var JER, der fik Sinead til at give op.'

