Voldsomme superstjerner: Dansk bodyguard måtte beskytte fans

Ofte tror man, at en bodyguard er sådan en, der kun passer på, at de kendte ikke bliver overfaldet af fremmede.

Men i nogle tilfælde er det faktisk lige omvendt.

Det afslører den danske dørmand og sikkerhedsvagt Anders Larsen i det nyeste afsnit af Ekstra Bladets nattelivs-podcast, 'Vi ejer natten'.

53-årige Anders Larsen har gennem de sidste mange år hjulpet til med sikkerheden, når internationale superstjerner som Mariah Carey, Grace Jones og Liam Gallagher har gæstet Danmark.

Og det er sidstnævnte, der løber med prisen som den mest udfordrende opgave.

- Simpelthen bare fordi han godt kan være voldsom, siger Anders Larsen, der faktisk mere skulle holde øje med, at Liam Gallagher ikke selv gik til angreb.

- Så det er egentlig at passe på, at han ikke gjorde noget mod sine fans - eller andre for den sags skyld.

Liam Gallagher går ikke af vejen for en rask slåskamp, så han må hyre bodyguards, der kan beskytte omgivelserne. Her forsøger Anders Larsen at holde ham tilbage. Foto: Anthon Unger

Pas på superstjernen

Det samme gjorde sig gældende, da Anders Larsen blev hyret af staben bag Grace Jones, som den dag i dag stadig er en vildbasse af kaliber.

- Jeg havde mest kontakt med hendes bror, som var hendes manager, og han forklarede mig meget kort, at min funktion egentlig ikke var at passe på hende. Den var at passe på, at hun ikke gjorde noget ved andre.

I seneste afsnit af 'Vi ejer natten' fortæller Anders Larsen flere røverhistorier fra tiden som bodyguard for superstjernerne.

Blandt andet om dengang, han og Lady Gaga tog røven på det samlede danske pressekorps. Og om dengang, han lod en stangstiv og svedig Jean von Baden komme alt for tæt på Mariah Carey.

Lyt med herunder.