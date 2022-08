Voldsomt forbrændt i ulykke: Sådan går det nu

Skuespiller Anne Heches tilstand er stabil efter en livsfarlig bilulykke, og hendes talsperson takker dem, der har bedt for hendes liv

I flere døgn har den 53-årige amerikanske skuespiller Anne Heche kæmpet for sit liv på en intensivafdeling på et hospital i Los Angeles, efter hun fredag bragede ind i et hus og totalskadede sin bil.

Anne Heche, der kørte bilen, blev voldsomt forbrændt, i løbet af den halve time det tog for brandfolkene at få hende ud af den brændende bil.

Sent søndag amerikansk tid er hendes tilstand dog stabil, beretter CNN, der har oplysningen fra skuespillerens talsperson.

'Hendes familie og venner takker for jeres tanker og bønner og for at hendes privatliv respekteres gennem denne vanskelige tid', siger talspersonen i en udtalelse til CNN.

Der var flere end 50 brandfolk involveret i at redde skuespilleren ud af bilen, inden hun kunne fragtes til hospitalet.

Anne Heche har siden ulykken været indlagt, hvor hun har fået hjælp til at trække vejret. Foto: Lisa O'Connor/Ritzau Scanpix

Anne Heche har en lang karriere på tv og film bag sig. Hun har blandt andet vundet en Emmy for sin rolle i serien 'Another World'.

Hun har desuden haft roller i film som 'Donnie Brasco', 'Six Days Seven Nights', 'Wag the Dog' og Gus Van Sants genindspilning af Hitchcock-klassikeren 'Psycho'.