Voldsomt skuddrama ved stjernes hjem

Onsdag aften udspillede der sig noget af et skuddrama ved stjernerapperen DaBabys ejendom i North Carolina.

Troutman Politi måtte nemlig rykke ud til ejendommen i en hastig fart, efter at der var blevet rapporteret skud fra grunden.

Ifølge det lokale politi blev en person ramt af skud og efterfølgende kørt til hospitalet for behandling i forbindelse med episoden.

Skudsåret var ikke livstruende, og personen er uden for livsfare.

Det skriver TMZ.

Ubuden gæst

Flere amerikanske medier, heriblandt Rolling Stone, skriver, at rapperen DaBaby selv skulle have været til stede under skuddramaet og tilmed også affyret skud mod en person, som følge af at vedkommende havde brudt ind på hans grund.

De oplysninger er dog ikke blevet bekræftet af myndighederne.

Troutmans bychef Ryan Wyatt oplyser dog, at skyderiet fandt sted på et lukket område tæt ved ejendommen, og han udelukker dermed, at den ubudne gæst var kommet derind ved en fejl.

Været under massiv kritik

DaBaby har den seneste tid været genstand for massiv kritik og medieomtale, efter at han under en af hans koncerter tilbage i 2021 kom med både homofobiske og misogyne udtalelser.

Det fik både sponsorer, festivaler og koncertsteder til at afslutte samarbejdet med ham.

Efterfølgende var rapperen vel at mærke ude og undskylde offentligt på Twitter for sine kontroversielle udsagn.

Men selvom en række organisationer, der kæmper for at udbrede viden om HIV-smitte, herefter havde et forsonende møde med DaBaby, var det langt fra alle, der godtog rapperens undskyldning.