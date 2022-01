Voldtægtsoffer trækker i land: Dropper sag mod Nicki Minaj

Nicki Minaj blev sidste år ramt af et søgsmål for afpresning og chikane, men sagen er nu blevet trukket tilbage af sagsøger

Jennifer Hough, der har sagsøgt Nicki Minaj for chikane, har valgt at droppe sagen.

Det skriver People, der har fået fingrene i retsdokumenterne.

Nicki Minajs mand, Kenneth Petty, blev i 1995 dømt for voldtægtsforsøg. Han afsonede en fængselsstraf på fire år, efter han erkendte sig skyldig i overgrebet.

Sidste år blev han og Nicki Minaj ramt af et søgsmål fra offeret, Jennifer Hough, der anklager ægteparret for at have afpresset hende til trække beskyldningerne om voldtægt tilbage.

Men nu har Jennifer Hough altså droppet sagen mod 39-årige Nicki Minaj, hvorimod søgsmålet mod rapperens mand stadig er i gang, forklarer Houghs advokat.

- Sagen mod Nicki Minaj er frivilligt blevet droppet. Sagen mod Kenneth Petty er stadig i gang. Bliv hængende!, siger Houghs advokat til People.

Det værste

I en mail til sagsøger, som People har set, skriver Nicki Minajs advokat, Judd Bernstein, at han er glad for, at sagsøger er kommet til fornuft.

'Din adfærd i denne sag mod Nicki repræsenterer det værste ved vores retssytem. Advokater nederst i fødekæden, som forfølger useriøse sager mod berømtheder, fordi de formoder at kunne tjene en masse penge, hvis de graver nok smuds frem,' skriver Bernstein endvidere.

43-årige Kenneth Petty blev i marts 2020 anholdt, efter han havde undladt at registrere sig som tidligere dømt sexforbryder. I september sidste år erkendte han sig skyldig, og han risikerer nu op mod ti års fængsel og livslang overvåget løsladelse.

Dommen er sat til at blive afgjort 24. januar.