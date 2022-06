Votering afbrudt: Jury i tvivl

I seks lange uger har advokater for henholdsvis Amber Heard og Johnny Depp fremlagt endeløse beviser og påstande om vold og misbrug de to ekspartnere i mellem.

Nu er det op til en jury at afgøre, om Johnny Depp har ret i sin anklage om bagvaskelse fra Amber Heard, der i en klumme fra 2018 hævdede, at hun var offer for hustruvold.

Men det er tilsyneladende lettere sagt end gjort. Fredag, da begge sider havde afgivet de afsluttende bemærkninger, nåede juryen blot få timers votering, inden den stod på weekend. Mandag var den amerikanske helligdag Memorial Day, og tirsdag gik juryen for alvor i gang.

Men efter få timers votering måtte de afbryde deres arbejde. Det skriver TMZ.

I tvivl

Ifølge mediet var juryen blevet i tvivl om, hvordan de skulle tolke en af de tre anklager fra Johnny Depp, der er hele sagens kerne.

Depp har nemlig i sin anklage om bagvaskelse hæftet sig ved tre specifikke formuleringer i den omtalte klumme, og nu er juryen blevet i tvivl, om de skal se på klummens overskrift som en udtalelse i sig selv eller i sammenhæng med indholdet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Johnny Depp nægter at kigge sin ekskone, Amber Heard, i øjnene under retssagen, hvor de sagsøger hinanden. Det gør han, fordi han er skyldig, lyder det fra Heard Johnny Depp har ikke kigget på Amber Heard en eneste gang i løbet af retssagen.

Overskriften lyder: 'Jeg talte højt om seksuel vold og blev mødt af vores kulturs vrede. Det skal ændres', og det har fået juryen til at spekulere på, om det er den, Depp hentyder til, når han påstår, at 'udtalelsen' er falsk, eller om det er hele klummen.

Ifølge TMZ har dommer Penney Azcarate nu bedt juryen om at se på overskriften isoleret fra indholdet af klummen og beslutte, om den i sig selv er udtryk for bagvaskelse.

De andre formuleringer fra klummen, Depp og hans forsvar har lagt vægt på, handler om, at Amber i klummen kalder sig selv en 'offentlig person, der repræsenterer vold i hjemmet', og at hun havde den 'sjældne mulighed for at se i realtid, hvordan institutioner beskytter mænd, der bliver anklaget for misbrug'.

Juryen har nu sammenlagt voteret i ti timer. Det lægger ikke fast, hvornår der falder en afgørelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der har været tale om mudderkastning for millioner af dollars i retssagen mellem det forhenværende ægtepar Johnny Depp og Amber Heard. Her har vi samlet nogle af de vildeste detaljer og mest opsigtsvækkende påstande, der er kommet frem.