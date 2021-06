Vovehals mister livet i rekordforsøg

28-årige Alex Harvill har mistet livet i forsøget på at slå verdensrekorden for motorcykelhop

Den berømte vovehals Alex Harvill er død, efter han forsøgte at slå verdensrekorden for det længste motorcykelhop.

Det skriver flere internationale medier, blandet andet BBC.

Den 28-årige amerikaner havde planer om at forsøge et 107 meter langt hop foran tilskuere til 'The Moses Lake Airshow' i staten Washington.

Men Harvill døde efter en tragisk ulykke til en testkørsel torsdag morgen.

En video af ulykken viser, hvordan han ikke formår at ramme det tilsigtede mål og i stedet flyver direkte ind i en jordbunke.

Ifølge den lokale avis, Columbia Basin Herald, så det ud til, at den 28-årige mand blev smidt ud over styret og mistede sin hjelm i styrtet. Han døde senere af sine kvæstelser.

Familie til stede

Alex Harvills kone, Jessica, var vidne til ulykken sammen med parrets sønner.

Hun fortæller ifølge BBC, at hendes mand havde brugt to uger på at øve sig på stuntet, men han havde ikke afprøvet rampen forud for torsdagens forsøg.

Harvill var professionel motorcrosskører og var indehaver af to forrige rekorder for motorcykelhop.

Både på Facebook og Instagram havde han delt sin begejstring for sit forsøg på at slå rekorden.

Den 28-årige vovehals efterlader sig sin kone og deres to sønner på henholdsvis 5 år og 0 år.