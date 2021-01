Weinsteins ofre modtager millioner

En amerikansk dommer har godkendt et millionbeløb til ofrene for Harvey Weinsteins seksuelle overgreb

Weinstein-firmaets plan om at give 17 millioner dollars - det, der svarer til 104 millioner kroner - til ofrene for Harvey Weinsteins seksuelle overgreb og krænkelser, er blevet godkendt af en amerikansk dommer.

Det skriver CNN.

- Det er sandt, at dommer Mary Walrath godkendte forliget i dag, lyder det fra advokaten Paul Zumbro tirsdag.

- Jeg er tilfreds med afgørelsen, særligt fordi der nu er en mekanisme, der tillader ofre at modtage kompensation uden at skulle gennem kampe og usikkerheder i lovgivningen.

Ofre kan tale

Firmaet Weinstein Company Holdings LCC og 54 tilknyttede selskaber meldte sig konkurs tilbage i 2018 og blev senere opkøbt af Lantern Capital for 310 millioner dollars.

Samtidigt oplyste selskabet, at det ville fritstille alle ofre for og vidner til Weinsteins krænkelser og overgreb fra aftaler mod at offentliggøre informationer fra de mange sager.

De 17 millioner dollars er nu overført til fonden 'Sexual Misconduct Claims Fund'.

De seneste beskyldninger om overgreb kom mod Harvey Weinstein i oktober, men han fastholder ifølge en talsperson, at 'alle fysiske møder gennem livet har været med samtykke'.

