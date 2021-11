Den internationalt anerkendte forfatter Wilbur Smith er død i en alder af 88 år. Spændingsforfatteren døde i sit hjem i Cape Town i Sydafrika lørdag.

Det oplyser hans kontor.

Med 49 romaner i bagagen blev Smith et kendt navn inden for litteraturen over hele verden.

Hans sprudlende eventyrfortællinger har gennem tiden taget læserne med til tropiske øer, Afrikas jungler, det gamle Egypten og Anden Verdenskrig.

- Den verdenskendte bestsellerforfatter Wilbur Smith døde uventet i eftermiddags i sit hjem i Cape Town efter en morgen med læsning og skrivning med sin hustru, Niso, ved sin side, står der i en udtalelse på forfatterens hjemmeside.

Dødsårsagen fremgår ikke af udtalelsen, der også er offentliggjort af hans forlag, Bonnier Books UK.

30 sprog

- Den ubestridte og uforlignelige mester i eventyrskrivning Wilbur Smiths romaner har grebet læsere i over et halvt århundrede og solgt over 140 millioner eksemplarer på verdensplan og er udgivet på mere end 30 sprog, står der videre.

Hans debutroman fra 1964, 'Når løven jager' om en ung mand, der vokser op på en kvægfarm i Sydafrika, blev med det samme en bestseller og førte til 15 efterfølgere.

Wilbur Smith kom fra en britisk familie og blev født i Zambia i 1933. Han voksede op på sine forældres gård blandt Afrikas skove, bakker og savanner og blev allerede som dreng storvildtjæger.

Han havde desuden både fly- og dykkercertifikat.

Som miljøforkæmper bestyrede han også sit eget vildtreservat og ejede en tropisk ø i Seychellerne.

Ung skytte

Han gav sin mor æren for at have lært ham at elske naturen og at læse.

Imens var det hans far - en streng disciplinær - der gav ham en riffel i en alder af otte år. Dette blev begyndelsen på en livslang kærlighed til skydevåben og jagt.

Et af Wilbur Smiths mest kendte værker er 'Courtney'-serien, som dækker flere generationer gennem tre århundreder fra de første briter, som oprettede kolonier i det sydlige Afrika til den amerikanske borgerkrig og apartheid i Sydafrika.

Men det var Taita, helten i hans egyptiske serie, som stod hans hjerte nærmest, og bogen 'Flodguden' er fortsat en af hans mest kendte og populære.