Will Smith fortæller om voldelig barndom

Will Smith fortæller, at han voksede op med en voldelig og alkoholiseret far

Den 53-årige skuespiller fortæller i sin kommende biografi 'Me', om forfærdelige barndomshændelser, der førte til en mørk spiral af tanker.

I en alder af ni år overværede han nemlig vold i hjemmet, hvilket satte dybe spor i skuespilleren. Det skriver Pagesix, der har fået indsigt i den nye biografi.

'Da jeg var ni år gammel, så jeg min far slå min mor så hårdt i hovedet, at hun faldt om. Jeg så hende spytte blod', skriver Will Smith.

Den værste episode, der står skarpest i Will Smith erindring, skete kort tid før, at faderen Willard Carroll Smith Sr døde af kræft i 2016.

'En aften trillede jeg ham fra soveværelset hen til badeværelset, og der kom en mørke ned over mig. Vejen mellem de to værelser går forbi trapperne, og som barn sagde jeg altid til mig selv, at jeg en dag ville hævne mig på ham for min mors skyld', skriver Will Smith i bogen og tilføjer, at han langsomt fortrak sig sine tanker og trillede ham ud på badeværelset.

Trods det turbulente forhold til sin far, forblev de to stadig tætte indtil han døde. Det kan man læse mere om i bogen, der udkommer niende november.