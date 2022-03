Will Smith nægtede at forlade showet

Oscar-akademiet bad skuespilleren Will Smith om at forlade prisuddelingen, efter at han havde tildelt komikeren Chris Rock en lussing, men Will Smith nægtede

Efter at have givet Chris Rock en lussing på scenen, bad Oscar-akademiet Will Smith om at forlade prisuddelingen, men Smith nægtede.

Det oplyser Oscar-akademiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Tingene udviklede sig på en måde, vi slet ikke kunne have forestillet os, skriver akademiet i en pressemeddelelse.

- Vi anerkender også, at vi kunne have håndteret hændelsen på anderledes vis.

Oscar-akademiet oplyser desuden, at man har igangsat en disciplinærsag mod Will Smith for lussingen.

De har tidligere meddelt, at man vil finde en 'passende' handling som reaktion på Smiths lussing. Det uddybes ikke, hvad en passende handling indebærer.

Akademiformand David Rubin og administrerende direktør Dawn Hudson har desuden sagt, at de er 'oprørte og forargede' over, at Will Smiths handlinger 'overskyggede' for den fest, som prisuddelingen skulle have været.

De kalder desuden opførslen for uacceptabel og skadelig.

Kræves frataget

Flere har krævet, at Will Smith bliver frataget den Oscar, som han modtog kort efter at have givet lussingen til komikeren Chris Rock. Det fremgår ikke, om det overhovedet er en mulighed.

Will Smith fik sin første Oscar ved prisuddelingen for sin rolle i filmen 'King Richard'.

Will Smith undskyldte ikke til Chris Rock, da han senere på aftenen vandt en Oscar. Undskyldningen er siden kommet.

Will Smith gav Chris Rock en lussing på scenen, efter at Rock havde lavet en joke om Smiths kone, Jada Pinkett Smiths, skaldethed.

Hun er kronraget, fordi hun har hudsygdommen alopecia, der også kaldes pletskaldethed.

- Jada, jeg elsker dig. 'G.I. Jane 2', jeg kan ikke vente med at se den, sagde Chris Rock fra scenen henvendt til Jada Pinkett Smith.

Joken var en reference til actionfilmen 'G.I. Jane' fra 1997. Her er den kvindelige hovedrolle karseklippet som soldat.

Natten til tirsdag undskyldte Will Smith for, hvordan han havde taklet joken fra Chris Rock.