Will Smith: - Stop det!

Der er formentlig ikke nogen, der synes, det er sjovt at blive filmet og lagt ud på sociale medier, uden man har bedt om det.

Det gør Will Smith, 53, heller ikke i en video fra 2019, der lige nu går viralt på internettet, oplyser New York Post.

Det 49 sekunder lange klip, som blev filmet af hustruen, Jada Pinkett Smith, og delt på hendes Instagram-profil, har fået tusindvis af visninger på sociale medier, især Reddit, siden det dukkede op.

Selvom videoen er et par år gammel, sætter den alligevel nu gang i spekulationerne om Smiths ægteskab. Nogle seere hævder nemlig, at skuespilleren ser 'utilpas' og 'ængstelig' ud, når han taler med sin kone.

En blandt mange skriver under videoen: 'Han ser vildt angst ud, som om han ved, at Jada vil provokere ham, og han er bange for, hvordan det vil gå'.

Insisterer: Stop med at filme

Pinkett Smith, 50, optog oprindeligt videoen for at promovere sit tv-program 'Red Table Talk', hvorfor man kan høre hende fortælle Smith, at terapeuten Esther Perel skal gæste showet.

Herefter retter hun kameralinsen mod sin mand og spørger: 'Vil du sige, at hun har været medvirkende til, at du og jeg omdefinerede vores forhold?'

Smith ser dog ikke ud til at være villig til at medvirke i samtalen, idet han irriteret svarer: 'Jeg vil sige, du ikke skal begynde at filme mig uden at spørge først'.

Pinkett Smith lader sig tilsyneladende ikke påvirke af sin mands afvisning og fortsætter derfor af samme spor som tidligere ved at stille endnu et spørgsmål.

'Vil du sige, at hun (Perel, red.) hjalp os med at helbrede de sår, vi forårsagede hos hinanden?.

Den fortsatte afhøring frustrerer tydeligvis skuespilleren, som nægter at svare: 'Min tilstedeværelse på sociale medier er mit levebrød. Så du kan ikke bare bruge mig på sociale medier. Lad være med bare at begynde at filme mig; Jeg står i mit hus, lad være med at filme mig'.

Sidste år afslørede parret, at de var i et åbent forhold, hvor begge ikke holder sig til én partner ad gangen.

