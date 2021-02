Wrestler springer ud som transkønnet

Den 42-årige tidligere wrestler Gabe Tuft - kendt under sit wrestlernavn Tyler Reks - har skiftet køn.

Det oplyser hun på sin Instagram-profil.

'Jeg er ikke længere bange. Jeg kan nu sige med selvtillid, at jeg elsker mig selv for, hvem jeg er' skriver Gabbi Alon Tuft i et Instagram-opslag, hvori hun også takker sin kone og barn for at acceptere hendes nye tilværelse.

Gabbi Tuft har været gift med sin kone, Priscilla, siden 2002. Sammen har de den ni år gamle datter, Mia.

Hård tid

I sit opslag, hvor hun viser sit nye jeg, fortæller Gabbi Tuft ærligt om, at de seneste ni måneder har været nogle af de hårdeste i hendes liv.

'Den dag, jeg stoppede med at bekymre mig om andres meninger, var den dag, jeg endelig kunne blive mit autentiske jeg', skriver hun blandt andet.

Under navnet Tyler Reks stoppede Gabbi Tuft sin karriere tilbage i 2014 efter at have wrestlet i wrestling-forbundet WWE i seks år.

