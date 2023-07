'X Factor'-deltager voldtaget: - Jeg vågnede med en følelse af ren frygt

Hun var egentlig storfavorit til at vinde det hele i det britiske 'X Factor' i 2012. Og hun gik også viralt på Youtube med sit eget audition-nummer, 'Tea & Toast'.

Men ud af det blå trak den dengang blot 20-årige Lucy Spraggan sig fra konkurrencen på grund af 'sygdom'.

Men her 11 år senere åbner hun nu op om sandheden bag sit pludselige exit.

I et interview med The Guardian fortæller hun, at hun i virkeligheden blev voldtaget af en portier på det hotel, hun var indlogeret på under de mange liveshows.

Hun beskriver, hvordan flere af deltagerne og medlemmer af produktionsholdet en aften var i byen for at fejre en af deltagernes 25-års fødselsdag, da hun blev så fuld, at hun måtte følges tilbage til hotellet af en fra produktionen.

Her blev hun eskorteret op til sit værelse af portieren, der altså endte med at forgribe sig på hende.

- Jeg vågnede dagen efter med en følelse af ren frygt. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har været så forvirret. Jeg vidste, jeg var blevet voldtaget, men jeg kunne ikke bearbejde det, så jeg tog bare mit tøj på og gik på autopilot.

Lucy Spraggan laver stadig musik. Her ses hun under en koncert i maj tidligere på året. Foto: WLHN/Ritzau Scanpix

Blev anholdt på grund af nøgle

Politiet blev tilkaldt af produktionsholdet, og fordi portieren havde brugt et nøglekort, der kunne spores, var myndighederne hurtige til at anholde ham.

Portieren erklærede sig skyldig og blev idømt ti års fængsel.

Lucy Spraggan fortæller i interviewet også, at hun holdt voldtægten hemmelig, fordi hun var bange for, hvordan det ville påvirke den begyndende karriere, hvis det skulle ende med at overskygge hendes musik.

- I starten sagde jeg 'bare fortæl dem, hvad der er sket', men jeg indså hurtigt, at det ikke ville være så simpelt. Jeg kan huske, at der var flere, der også sagde til mig: 'Du har hele din karriere foran dig. Men du kan ikke trække det her tilbage.'

Vinderen af sæsonen blev James Arthur, der senere hittede stort med 'Say You Won't Let Go'.

I samme sæson deltog også Ella Henderson, der også hittede stort nogle år senere med nummeret 'Ghost'.

