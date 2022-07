Ydmyget af megastjerne

Henry Winkler har i dag kun latter tilovers for, hvor galt mødet gik

Det kan godt være, at Henry Winkler har vundet en Emmy, to Golden Globes og været i selskab med store berømtheder før, men et møde med en af musikkens største navne gjorde ham alligevel starstruck.

Og så endte mødet i en ydmygelse.

Det fortalte Henry Winkler, da han gæstede 'Jimmy Kimmel Live!'.

Winkler, der i 2018 vandt en Emmy for sin rolle i 'Barry', opdagede nemlig, at han var på samme restaurant som Rolling Stones-legenden Mick Jagger, og den mulighed kunne han ikke lade passere. Efter at have taget mod til sig bevægede han sig over til rocklegenden.

- Jeg var på restaurant og gik op til Mick Jagger og sagde: 'Hej, jeg er Henry Winkler, og jeg har alle dine album', fortalte han i talkshowet.

Og herfra blev det akavet.

Rolling Stones-legenden svarede iskoldt. Foto: Ritzau Scanpix

For Jagger drejede hovedet, nikkede og svarede blot: 'Henry'.

- Jeg sneg mig ud af restauranten, mens jeg sagde: 'Undskyld, jeg ville ikke forstyrre. Nyd din sushi, det var en stor fornøjelse, jeg er vild med dit tøj, gengav Henry Winkler til publikums store jubel.

76-årige Henry Winkler fik sit folkelige gennembrud med rollen som Fonzie i den amerikanske sitcom 'Happy Days', der fik 11 sæsoner.